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Ekonomi

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 36,5 milyar dolara ulaştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

New York

Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 36,5 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023'ün ilk çeyreğinde 28,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 36,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 117 artışla 12,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 5,7 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 2,20 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 4,71 dolara yükseldi.

Meta'nın çalışan sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 10 azalışla 69 bin 329'a geriledi.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de 36,5 ila 39 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Meta AI'nın yeni sürümünün, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirten Zuckerberg, şirketin uygulamalarında sağlıklı büyüme gördüklerini kaydetti.

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