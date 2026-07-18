Mersin'de "TÜME Tarım Rotası Programı" düzenlendi

Çağlayangedik Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı söyleşi gerçekleştirdi.

Gezeravcı'nın doğduğu mahallede düzenlenen programda, Karagöz ve Gezeravcı uzay yolculuğu, tarımsal dönüşüm ve teknoloji odaklı bir söyleşi yaptı.

Programa Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile kentte çalışma yapan genç üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Karagöz, burada, her rotanın bir hikayesinin bulunduğunu, ilk Türk astronotunun yolculuğunda da tarım ve hayvancılığın etkisi olduğunu söyledi.

Uzay çalışmalarının medeniyetin geldiği en üst seviye olduğunu vurgulayan Karagöz, tarımın da medeniyetin temeli olduğunu belirtti.

Karagöz, medeniyetin temelini oluşturan tarım ve hayvancılığın dün olduğu gibi bundan sonra da insanoğlunun rotasında en temel ve vazgeçilmez alan olarak kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bu rotayı teknoloji ve verim odaklı bir dönüşüme uğratmak istediklerini ifade eden Karagöz, bu hikayede gençleri daha fazla özne yapmak için köy köy, kapı kapı dolaşarak tarımın rotasını gençlerle güncellemek istediklerini belirtti.

"Tarım ve hayvancılık stratejik, kritik ve kıymetli bir konu"

Son 50 yıldır kırsaldan kentlere bir akışın söz konusu olduğunu vurgulayan Karagöz, "Sanayi ve kentleşme ile birlikte köyden çıkmak bir başarı hikayesi gibi işlenmeye başlandı. Köy, eski, nostaljik, mazide kalmış ve çağın gerisinde olarak resmedildi. Yeşilçam filmlerinden tüm popüler kültür araçlarına kadar köye biçilen rol bu şekildeydi." diye konuştu.

Karagöz, şöyle devam etti:

"Manşetler ve haberler, köyden çıkıp ünlü olan şarkıcıları, zengin olan tüccarları, popüler entelektüelleri işledi. Köyün, köylülüğün, geri kalmışlık olduğu vurgulandı. Endüstri geliştikçe köylü sosyal statü olarak popüler kültürde gerilere itildi. Neticesi ise gençlerimizin tarım ve hayvancılıktan sosyolojik olarak uzaklaşması oldu. İtibar ve sosyal statüyü kentlerde aramaya çalışması oldu. Gençler köyden çıkmak istediler. Biz ise TÜME'de diyoruz ki, medeniyetin geldiği en üst nokta uzay ve medeniyetin başlangıcı olan tarım birbirine bağlı bir zincir. Bu zincirde başlangıç olmazsa son da olmaz. Bunlar sosyolojik olarak birbirinin rakibi değiller. Birisi üstte, birisi altta değil."

"Kırsalın teknoloji ve verim odaklı dönüşümünü gençlerimizle hızlandıracağız"

Köyden çıkıp eğitimini alan bir gencin bilgisayar mühendisi olup otonom sistemler geliştirebileceğini anlatan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyde büyümüş, elleriyle inek sağmış bir mühendis, sağım robotunu herkesten daha iyi geliştirebilir veya kullanabilir. Tarım teknolojilerinin gelişmesini, kullanılmasını sağlayacak olanlar kente göçüp ardına bakmayanlar değil, bilim ve teknoloji ile kendisini geliştirip tarımsal üretimin parçası olan gençlerimiz olacak. Ziraat mühendislerimiz, genetikçilerimiz, veterinerlerimiz, yazılımcılarımız, işletmecilerimiz küresel şirketlerin pazarlama personeli olmayı reddedecek ve kendi tarımsal hikayelerinin rotasını çizecekler. Kırsalın teknoloji ve verim odaklı dönüşümünü işte bu gençlerimizle birlikte hızlandıracağız."

"Kendi otonom sistemlerimizi ve yapay zekamızı inşa etmek milli bir ödev"

Yapay zeka çağının başladığını belirten Karagöz, "Başkalarının teknolojilerine ve verisine mahkum olmak yerine kendi otonom sistemlerimizi ve yapay zekamızı inşa etmek milli bir ödev. Başkalarının geliştirdikleri teknolojilerin pazarı ve bağımlısı olmak yerine kendi tarımsal teknolojilerimizi inşa etmek bir tam bağımsızlık konusu. Bunu inşa eden, tarım teknolojileri ile köylerde üretimin bir parçası olan genç, bizce bir süper kahraman." ifadesini kullandı.

TÜME olarak en az 40 bin süper kahraman aradıklarını dile getiren Karagöz, teknoloji ve verim odaklı tarımsal dönüşüm yolculuğunda en büyük güçlerinin bugün hala ata topraklarına bağlı olan, hayvancılık yapan, tarla süren, üreten gençlerin olduğunu vurguladı.

"Gençlerimizi eğitip donatmakla mükellefiz"

TÜME olarak 2025 itibarıyla TEKNOFEST'in Tarım Teknolojileri paydaşı olduklarını hatırlatan Karagöz "Gençlerimizi eğitip donatmakla mükellefiz. Savunma sanayisinde TEKNOFEST ruhuyla nasıl bir özgüven devrimi yapıldıysa tarım ve hayvancılıkta da bu ekosistemi kurup bunları bir hayalden bir plana döndürmemiz gerekiyor. Hayalden plana işte Alper Gezeravcı'yla dönüyor. Uzay bir hayaldi, uzaya gitmek bir hayaldi, o bir gerçek oldu. Sizin köylünüz gitti, ufkun ötesine geçti, şimdi birçok gencimiz uzaya gidebileceğine, bizi uzaya taşıyacak milli teknolojileri tasarlayabileceğine inanıyor. Bunun çalışmalarını, yarışmalarını, hazırlıklarını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin üretim ülkesi olduğuna işaret eden Karagöz, şöyle konuştu:

“Elektriksiz zamanlardan uzay çağına yürüdük. Gideceğimiz istikamette bizi bekleyen bir yapay zeka çağı var. Biz kendi yapay zekamızı inşa eden bilgiyi, teknolojiyi de sütü, eti, meyveyi de bu topraklarda, kendi mühendislerimizle üretmeli, bu topraklarda kullanıp geliştirmeliyiz. Sonrasında da dost ve kardeş ülkelere bunu yaymalıyız. Bu yapay zeka çağı, bugün bizim için hayal gibi gelebilir ama telefon, internet gibi hayatımıza nasıl hızla nüfuz ettiğini hep birlikte göreceğiz.”

Karagöz, bunun örneğini Selçuk Bayraktar'ın yaptığını belirterek, Bayraktar'ın dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemekle yetinmeyip, dünyanın takip ettiği özgün milli teknolojileri inşa ettiğini ve yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi alanında devler ligine çıkardığını ifade etti.

Savunma sanayisinde gurur duyulan destanların yazıldığını vurgulayan Karagöz, "Selçuk Bayraktar'ın ardından onlarca Selçuk yetişti. Dolayısıyla savunma sanayisinde yaşadığımız bu tablonun benzeri, aynı şekilde tarım ve hayvancılık için de neden söz konusu olmasın? Adanalı Ömer'in, Manisalı Ferdi'nin, Samsunlu Başak'ın geliştirdiği tarım teknolojileri eğer buralarda hayat bulursa, Mersinli Ali ve Zeynep tarafından kullanılırsa köye, yaşama, insanlığa biz bunu bir model olarak sunarız." diye konuştu.

TEKNOFEST'in Tarım Teknolojisi Yarışmalarına gelen başvurularda geçen seneye göre bu yıl 5 kat artışın olduğuna dikkati çeken Karagöz, bu yarışmalara başvuran iller arasında Mersin'in birinci sırada yer aldığını belirtti.

Karagöz, burada konuştuklarının çıktısını eylül ayında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te göreceklerini ifade etti.

Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da küçük yaşlardan itibaren havacılıkla ilgili hayalini zihnine yerleştirdiğini belirtti.

Uzayda tarıma yönelik deneyler yaptığını anlatan Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden tarıma yönelik? Çünkü insanoğlunun bu keşif çabası yüzlerce yıldır insanlığın varoluşundan bugüne hiçbir zaman kaybolmamış. Sadece teknolojinin evrimi ile şekil değiştirmiş, alan değiştirmiş. Bugün uzaya da gitsek insanoğlunun uzayda varlığının sürdürülebilir hale gelmesi için en temel ihtiyaçlardan bir tanesi burada varlığımızı sürdürmeye vesile olan tarımın orada da sürdürülebilir, devam ettirilebilir ve hakikaten insanoğlunun o temel döngüsüne katkıda bulunabilir hale getirilmesidir. O amaçla hem ülkemizin içerisinden hem de ülkemiz bilim insanlarının dünyanın farklı yerlerinden getirdikleri tarım objelerini dünyadan farklı bir ortam olan bu yer çekiminin olmadığı uzay ortamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirme imkanı bulduk."

Gezeravcı, söyleşide uzay yolculuğuna ilişkin bilgileri katılımcılara aktardı.

Genç üreticilere tavsiyelerde bulunan Karagöz ve Gezeravcı, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programda Karagöz ve Gezeravcı birbirlerine hediye takdim etti.

Etkinlik çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.