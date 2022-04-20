Dolar
14.67
Euro
15.92
Altın
1,954.27
ETH/USDT
3,116.00
BTC/USDT
41,766.00
BIST 100
2,518.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, serada yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandı.

Burcu Kaya   | 20.04.2022
Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Mersin

Sıcak iklimi sayesinde çilek, narenciye, muz ve domates başta olmak üzere çok sayıda ürünün yetiştirildiği ilçede, örtü altında üretilen üzümler de olgunlaştı.

Yılın ilk hasadı, üretici Mustafa Sak'ın Atakent Mahallesi'ndeki 7 dönümlük serasında yapıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 3 bin dönümde açık, 50 dönümde de kapalı alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirterek, "Örtü altı üzüm hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilere bereketli bir sezon diliyoruz." dedi.

Üretici Sak da ürünlerin kilogramının 130 liradan alıcı bulduğunu ifade ederek, "Fiyat ve verim yönünden mutluyuz. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Üzüm hasadı Türkiye'de ilk defa burada yapılıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Benzer haberler

Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Mersin'de örtü altında yılın ilk üzüm hasadı yapıldı

Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda hasat gecikecek

Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları Mersin'de başladı

Avrupa Triatlon Kupası ikinci gün yarışları Mersin'de başladı
Avrupa Triatlon Kupası, Mersin'de başladı

Avrupa Triatlon Kupası, Mersin'de başladı
Tescilli Silifke çileğinde 80 bin ton rekolte hedefleniyor

Tescilli Silifke çileğinde 80 bin ton rekolte hedefleniyor