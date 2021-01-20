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Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 812,1 milyar lira oldu.

Enes Duran   | 20.01.2021
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2020 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 794,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 17,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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