Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 812,1 milyar lira oldu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2020 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 794,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 17,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.