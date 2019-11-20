Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 260,7 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu.
Ankara
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ekim ayı sonunda 1 trilyon 260,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 638,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 622,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.