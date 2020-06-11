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Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

Zeynep Kahveci   | 11.06.2020
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, 5 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 250 milyon dolar artışla 55 milyar 610 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mayıs'ta 54 milyar 360 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 57 milyon dolar düşüşle 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 193 milyon dolar artışla 91 milyar 27 milyon dolardan 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
8.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
5.06.202036.61055.61092.220


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