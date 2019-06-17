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Ekonomi

Merkez Bankasından Türk lirası likidite adımı

Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Murat Birinci   | 17.06.2019
Merkez Bankasından Türk lirası likidite adımı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildi.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek.

Piyasa yapıcı likidite imkânı limitleri, piyasa yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacak.

Analistler, bankacılık sektöründe önde gelen 12 bankanın piyasa yapıcı olduğunu ve piyasa yapıcı bankaların piyasada faiz oranının oluşmasında önemli rol oynadığını belirterek, piyasa yapıcı bankaların Merkez Bankası, Hazine ve iş dünyası arasında köprü görevi gördüğünü, Merkez Bankası politikalarının günlük yaşamdaki faydasına aracılık ettiğini ve toplumsal sorumluluk üstlendiğini kaydetti. 

Analistler, Merkez Bankasının eskiden piyasa yapıcılara daha düşük orandan likidite sağladığını, son yıllardaki olağanüstü gelişmeler nedeniyle piyasa yapıcı bankalara düşük oran uygulamasından vazgeçildiğini anımsattı.

Ekonomideki yeniden dengelenme sürecinin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörüldüğü şekilde gelişmesi, enflasyonun düşmeye başlaması ve iktisadi konjonktürün normalleşmesiyle uygulamanın yeniden hayata geçirildiğini bildiren analistler, Merkez Bankasından uygun oranla likidite sağlayan piyasa yapıcı bankaların, iş dünyasına uygun oranla kredi kullandırabileceğini söyledi.


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