Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,134.60
Altın
1,756.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

Zeynep Kahveci   | 25.06.2020
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 261 milyon dolar azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
8.05.202034.68451.14985.833
15.05.202035.53548.89484.429
22.05.202036.81255.59592.407
29.05.202036.66754.36091.027
5.06.202036.61055.61092.220
12.06.202037.57955.48393.062
19.06.202038.37153.22291.593

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini geçti
Uzmanından ileri yaştaki vatandaşlara 'yeni normal' uyarısı
Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolar oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor
Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi