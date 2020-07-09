Euro
7.78
Dolar
6.87
BIST 100
119,097.45
Altın
1,809.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da yaptığı incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

Murat Birinci   | 09.07.2020
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi
İran'da Kovid-19'dan bir günde 221 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsü yenen aile hekimi Faruk Karslı: Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm
Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanından vatandaşlara 'maske takın' uyarısı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Merkez Bankası: Haziran'da temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükseldi

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 24 milyar 429,1 milyon dolar

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 24 milyar 429,1 milyon dolar