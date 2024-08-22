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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artışla 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.

Mahmut Çil  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 16 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artışla 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 92 milyar 330 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 57 milyar 903 milyon dolardan, 58 milyar 769 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artarak 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

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