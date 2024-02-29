Dolar
31.23
Euro
33.92
Altın
2,030.33
ETH/USDT
3,465.20
BTC/USDT
62,535.00
BIST 100
9,173.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bursa Aday Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Serhat Tutak  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Açık söylüyorum size eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
Bakan Göktaş: Şiddet sadece kadınları ilgilendiren değil, toplumun temellerini sarsan ciddi bir sorundur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, IFRC Başkanı Forbes ile görüştü

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 203 milyar lira oldu

Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 52 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 52 milyar lira oldu
Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet