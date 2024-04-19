Dolar
32.60
Euro
34.87
Altın
2,382.57
ETH/USDT
3,112.30
BTC/USDT
65,134.00
BIST 100
9,582.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 575 milyon dolar artışla 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Mahmut Çil  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da pazar günü koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hakkari'de dağcılar heyelan sonrası tehlike oluşturan kayaları düşürüyor
Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu
İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesi) ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 4 haftada 1,2 milyar doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta azaldı

TCMB'nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar jeopolitik risklerle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar jeopolitik risklerle negatif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet