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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 102,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolara geriledi.

Murat Aslan   | 16.06.2022
Merkez Bankası rezervleri 102,5 milyar dolar oldu

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 10 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 672 milyon dolar azalarak 60 milyar 788 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Haziran'da 61 milyar 460 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 445 milyon dolar artışla 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolardan 102 milyar 513 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
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