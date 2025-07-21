Mercedes, dünya çapında yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağıracak
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağıracağı bildirildi.
Berlin
Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre Mercedes-Benz, 60 bin 246'sı Almanya'da olmak üzere dünya çapında 223 bin aracını geri çağıracak.
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Listede yer verilen açıklamada, Aralık 2002-Şubat 2006 yıllarında üretilen Viano ve Vito van modellerinde “hava yastığının açıldığı bir kazada” yolcuların etkilenebileceği belirtildi.
Alman basınındaki haberlerde de bu araçlarda “hava yastığının açıldığı bir kazada gaz jeneratörünün patlayabileceği” ve bu durumda hava yastığının artık emniyet sağlayamayacağı ve gaz jeneratörü parçalarının kopması nedeniyle yolcuların yaralanma riskinin bulunduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.