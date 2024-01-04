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Ekonomi

Marmarabirlik ortaklarına 5'inci dilimde yarın 36 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşılırken yarın 5'inci dilim kapsamında ortaklara yarın ödeme yapacak.

Sedat Gök  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Marmarabirlik ortaklarına 5'inci dilimde yarın 36 milyon lira ödeyecek

Bursa

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 16-29 Aralık 2023'te teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 36 milyon liralık ödemeler, ortaklar tarafından 5 Ocak Cuma günü itibarıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden çekilebilecek.

Kampanyanın başladığı 24 Ekim 2023'ten bu yana 2 milyar 820 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik, 5'inci dilimle ortaklara bunun 1 milyar 256 milyon lirasını ödemiş olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüm kooperatif bölgelerinde alımların sorunsuz gerçekleştiğini hatta bazılarında alım kampanyasının tamamlandığını bildirdi.

Ürün bedellerinin, kampanya başında açıkladıkları ödeme takvimi kapsamında ortakların hesabına yatırıldığını belirten Asa, şunları kaydetti:

"2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler bir kooperatif markası olan Marmarabirlik'in gücünü göstermektedir. Üreticisine sahip çıkan ve piyasa fiyatlarının belirlenmesinde öncü rol oynayan Marmarabirlik, zor bir ürün alım kampanyasının daha üstesinden gelmiştir. 180 daneden başlayıp 380 daneye kadar giden barem cetvelini baz alarak yaptığımız ürün alım değerlendirmesinde, diğer yıllara göre iri dane alım miktarının oldukça yüksek olduğu ve ortalama alım baremin kilogram başına 220 daneye denk geldiği görülmektedir. Bütün kooperatiflerimizde iri dane olduğundan ortalama alım fiyatımız da 91,50 liradır. Marmarabirlik tüm imkanlarını zorlamış ve böyle bir yılda ortaklarına sahip çıkmıştır."

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