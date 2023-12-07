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Ekonomi

Marmarabirlik ortaklarına 332 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) tarafından, 2023-2024 ürün alım kampanyası kapsamında yarın ortaklara 332 milyon lira ödeneceği bildirildi.

Hande Durmuş  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Marmarabirlik ortaklarına 332 milyon lira ödeyecek

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 ürün alım kampanyasına 24 Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 2 milyar 512 milyon lira tutarında alım gerçekleştirdi.

Ortaklara 18 Kasım-1 Aralık'ta teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak yarın 332 milyon lira ödeme yapılacak. Ortaklar saat 00.00'dan itibaren 3. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek. Böylece bu kampanya döneminde ortaklara ödenen miktar 991 milyon lira ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik tarihine geçecek bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasada fiyatları regüle eden ve üreticinin hakkını koruyan Marmarabirlik, tek alıcı konumundadır. Diğer alıcıların olmaması nedeniyle ürünün tamamı Marmarabirlik'e gelmektedir. Bu sebeple 3 milyar lira tutarında alımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün olduğunu görüyoruz. Toplam sofralık zeytin alımlarının içinde 18-20 dane zeytin yüzde 45,6 oranındadır. Böyle bir hasat dönemi ilk defa gerçekleşiyor. Marmarabirlik ortalama ürün alım fiyatı ise 93,08 liradır."

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