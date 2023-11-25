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Ekonomi

Mandalina rekoltesiyle üretici ve ihracatçıyı sevindirdi

Mandalina üretiminde ilk sıralarda yer alan İzmir'de, rekoltedeki artış üretici ve ihracatçıyı mutlu etti.

Halil Şahin  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Mandalina rekoltesiyle üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

İhracatta çok talep gören satsuma cinsi mandalina üretiminde ise 2., mandalina üretiminde ise 3. sırada yer alan İzmir'de mandalina hasadı sürüyor. Ekim ayının ikinci yarısında başlayan hasadın aralık ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kente bu yıl bahar aylarında düşen yağmur, mandalinaya olumlu yansıdı. Rekoltenin, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15'lik artışla 185 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Mandalina yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu ilçelerden Seferihisar'da 66 bin ton, Menderes'te 75 bin ton, Selçuk'ta 32 bin ton rekolte öngörülüyor.

Yetiştirilen mandalinanın büyük kısmını, aroması ve ince zarı nedeniyle çok tercih edilen satsuma cinsi oluşturuyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in Hatay'dan sonra ülkenin en önemli satsuma üretim yeri olduğunu söyledi.

Satsumanın yurt dışında çok ilgi gördüğünü ifade eden Şahin, "Bu nedenle kesim dönemleri, ihracata başlangıç dönemleri ihracatçı birlikleriyle beraber kurumumuzla ortaklaşa hareket ederek belirleniyor. Bu sene 18 Ekim'de kesimi başlattık. 20'sinden itibaren de ihracatımız başlamış oldu." dedi.

Şahin, geçen yıl ülkedeki satsuma üretiminin yüzde 19'unun İzmir'den yapıldığını kaydederek, "Bir önceki yıla göre verimimiz yaklaşık yüzde 10-15 bandında bir artış gösterdi. Bizim asıl hedefimiz bütün Türkiye'de olduğu gibi üretmiş olduğumuz ürünlerin iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında doğru zamanda doğru kimyasalla mücadeleyi yaparak, biyolojik mücadeleyle tüketiciye ulaştırmak." diye konuştu.

Mandalinanın veriminin yanı sıra kalitesinin de iyi olduğunu ifade eden Şahin, ürünün veriminin yanı sıra kalitesini artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İhracatta hedef 500 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da 2022'de yaklaşık 465 milyon dolar mandalina ihracatı yapıldığını, kendilerine 2023 için 500 milyon dolar hedefi koyduklarını belirterek, "İhracatta bu hedefi yakalayacağız." dedi.

Kuraklık nedeniyle Avrupa ülkelerinde mandalina rekoltesinin bu yıl düşük olduğunu söyleyen Uçak, "Rakip ülkelerimizde rekoltenin düşük olması bize ihracatta avantaj sağlıyor. Satsuma mandalinasını yiyen, tadına bakan hangi ülkede olursa olsun bunun devamını istiyor. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak, mandalinanın kışın soğuk havalarda tercih edildiğini, bu nedenle iç pazarda havaların çok soğumaması nedeniyle tüketimin istenen düzeyde olmadığını kaydetti.

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