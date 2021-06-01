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Ekonomi

Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği dahil edildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.06.2021
Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi.

Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.

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