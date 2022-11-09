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Ekonomi

Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Bahamalar bayraklı lüks "The World" adlı kruvaziyer, yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen   | 09.11.2022
Lüks gemi "The World", 182 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Muğla

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 196 metrelik kruvaziyerde, 182 yolcu ile 258 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Datça'dan gelen gemi, yarın gece saatlerinde Fethiye Limanı'na hareket edecek.

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