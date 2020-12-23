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Ekonomi

Lufthansa Grubu pilotlarıyla tasarruf sağlayacak anlaşmaya vardı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit ile maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilecek bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 23.12.2020
Lufthansa Grubu pilotlarıyla tasarruf sağlayacak anlaşmaya vardı

Berlin

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin, yaklaşık 5 bin pilotunu temsil eden VC ile 2022 yılı mart ayı sonuna kadar pilotların işlerini güvence altına alacak ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak bir anlaşma üzerinde uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Varılan anlaşma; özellikle 2021 için kısa çalışma süresinin uzatılması, maaş ayarlaması, çalışma saatlerinin azaltılması ve ücret artışlarının askıya alınmasının temelini oluşturuyor." denildi.

Şirketin mevcut tasarruf tedbirlerinin gelecek yıllarda genişletileceği vurgulanan açıklamada, VC ile yapılan anlaşmanın, sorumlu kurumların onayına bağlı olduğu bildirildi.

Lufthansa'nın, söz konusu anlaşma ile maliyetlerini 500 milyon avroya kadar düşürmesi bekleniyor.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelirken, Alman hükümeti, haziranda 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giden şirket, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Lufthansa Grubu'nun gelirleri, bu yılın ocak-eylül döneminde 28 milyar avrodan 11 milyar avroya gerilerken, şirketin 9 aylık zararı 5,6 milyar avro olmuştu.

Kovid-19 krizi nedeniyle küresel havacılık sektörünün 2025'ten önce 2019 seviyesine ulaşması beklenmiyor.

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