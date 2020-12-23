Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,411.92
Altın
1,860.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında düzenlenen forma kol sponsorluğu anlaşması imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

Volkswagen CEO'su Diess: Apple otonom araçta bizi rakip olarak zorlayacak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi Diess, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.

Bahattin Gönültaş   | 23.12.2020
Volkswagen CEO'su Diess: Apple otonom araçta bizi rakip olarak zorlayacak Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, profesyonel iletişim ağı LinkedIn'de, akıllı telefon üreticisi Apple'ın tüketiciler için 2024'e kadar otonom araç geliştireceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirten Diess, "Sektörümüzdeki değişimi kesinlikle hızlandıracak ve yeni beceriler getirecek yeni rakipler bekliyoruz. İnanılmaz değerleme ve kaynaklara hemen hemen sınırsız erişim, bizde büyük saygı uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası basında, Apple'ın, tüketiciler için otonom araç geliştirmeyi ve üretime başlamak için 2024'ü hedeflediğine yönelik haberler yer alırken, şirketin bir dizi eski Tesla yöneticisini işe alarak enerji paketlerinin maliyetini düşürebilecek ve otomobil menzilini genişletebilecek kendi batarya teknolojisini geliştirmekte olduğu iddia edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Hacettepe Üniversitesi Kovid-19 salgınındaki tecrübelerini rapor haline getirdi
Kovid-19'u yenen Samsun Valisi Dağlı aldığı tedbirleri artırdı

Benzer haberler

Volkswagen CEO'su Diess: Apple otonom araçta bizi rakip olarak zorlayacak

Volkswagen CEO'su Diess: Apple otonom araçta bizi rakip olarak zorlayacak