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Ekonomi

LPG ithalatı ocakta yıllık bazda yüzde 4,2 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 263 bin 45 ton oldu.

Duygu Alhan  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
LPG ithalatı ocakta yıllık bazda yüzde 4,2 azaldı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Kazakistan oldu.

LPG ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 263 bin 45 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 47,7 artarak 64 bin 789 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Yunanistan, Marshall Adaları, Ukrayna, Bulgaristan, İngiltere, Romanya, Polonya, Singapur, Lübnan ve Türkiye olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 5,2 artarak 77 bin 402 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam yurt içi LPG satışı yaklaşık 315 bin 523 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 14,6 pazar payıyla tüplü LPG birinci sırada yer alırken bunu, yüzde 3,3 ile dökme LPG ve yüzde 82,1 ile otogaz satışları izledi.

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