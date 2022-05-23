Dolar
15.82
Euro
16.86
Altın
1,854.14
ETH/USDT
2,071.50
BTC/USDT
30,390.00
BIST 100
2,366.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Litvanya doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

Murat Temizer   | 23.05.2022
Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Ankara

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatı tamamen sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Litvanya, doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor.

Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

AB, savaş nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak

Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki opera tiyatrosu savaşın gölgesinde faaliyete geçti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki opera tiyatrosu savaşın gölgesinde faaliyete geçti
Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor

Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor
Ukrayna'da, Rusların saldırdığı Buça kentindeki pazar yerleri yeniden faaliyette

Ukrayna'da, Rusların saldırdığı Buça kentindeki pazar yerleri yeniden faaliyette