ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde 20 bin ton yaş çay aldı
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, birinci sürgün döneminde bugüne kadar 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.
Rize
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 16 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.
Kampanyanın serbest alım şeklinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla 20 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Müstahsillerimiz olgunluk seviyesine gelen ürünlerini bekletmeden hasat etmeleri menfaatlerinedir. Kurumumuz 47 yaş çay fabrikasıyla alımlara devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.