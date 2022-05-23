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Ekonomi

ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde 20 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, birinci sürgün döneminde bugüne kadar 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Fikret Delal   | 23.05.2022
ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde 20 bin ton yaş çay aldı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 16 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

Kampanyanın serbest alım şeklinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla 20 bin ton yaş çay alımı yapılmıştır. Müstahsillerimiz olgunluk seviyesine gelen ürünlerini bekletmeden hasat etmeleri menfaatlerinedir. Kurumumuz 47 yaş çay fabrikasıyla alımlara devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

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