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Ekonomi

Limon ihracatı ön izne bağlandı

Limon ihracatında 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak.

Mustafa Çalkaya   | 07.04.2020
Limon ihracatı ön izne bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığının Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni talep edilecek. Ön izne ilişkin usul ve esaslar yine bu bakanlıkça yürütülecek.

Tebliğ hükümleri 31 Ağustos'a kadar uygulanacak

Tebliğ hükümleri bugünden itibaren 31 Ağustos 2020'ye kadar uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş beyannameler, uygulama kapsamı dışında tutuldu.

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