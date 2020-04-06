Euro
7.32
Dolar
6.79
BIST 100
92,071.13
Altın
1,660.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nın, tam kapasiteye geçişinin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Muhammet Emin Horuz   | 06.04.2020
İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

Ankara

Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın "asrın projesi" olduğunu belirterek, Türk havacılığını dünyada zirveye taşıyan her başarıdan, özel mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'yla hayallerin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşsiz vizyonu ile hayat bulan ve bu süreçte görev almaktan her zaman gurur duyduğum zafer anıtımız İstanbul Havalimanı'nın büyük göç ardından sayısız başarılara kanatlanmasının birinci yıl dönümü kutlu olsun. Havacılık sektörünün de etkilendiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini hepimizin alacağı önlemlerle atlatmayı ve ertelenen başarılarımıza en kısa sürede yeniden ulaşmayı Yüce Allah'tan diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95
Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki
Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

ASELSAN sinyalizasyon sistemleriyle yolculuk başlıyor

THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı

THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı
Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi

Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi