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Ekonomi

Libya’nın petrol ve gaz üretimi yükselmeye devam ediyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 5 bin varil, gaz üretiminin de yaklaşık 800 varil arttığını açıkladı.

Muhammed Semiz  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Libya’nın petrol ve gaz üretimi yükselmeye devam ediyor

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) petrol ve gaz üretiminin günlük 1 milyon 570 bin varili aştığını ve günlük üretimin gün geçtikçe arttığını duyurdu.

NOC’dan yapılan açıklamada, günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 5 bin varil artarak bugünkü üretimin 1 milyon 372 bin 903 varile ulaştığı belirtildi.

Günlük gaz üretiminin de yaklaşık 800 varil arttığı ve bugünkü üretimin 199 bin 776 varile yükseldiği kaydedildi.

Bugünkü toplam petrol ve gaz üretiminin 1 milyon 572 bin 679’a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve gaz üretiminin gün geçtikçe arttığı ve 2027 başında Libya’nın petrol ve gaz üretimini 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 1 Kasım’da yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük ham petrol üretiminin 1 milyon 363 bin varile ulaştığını ve bu rakamın son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmuştu.

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

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