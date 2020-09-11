Kuru üzüm bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren kuru üzüm teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki ürün bedeli bugün yatırıldı." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.