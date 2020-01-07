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Ekonomi

Kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 07.01.2020
Kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.

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