Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,705.15
ETH/USDT
1,594.90
BTC/USDT
20,100.00
BIST 100
3,190.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BAKAN Varank, İstanbul’da UYAM Güdümlü Proje İmza Töreni'nde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Kuru incir ihracatında hedef 70 bin ton

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu kuru incirde bu yıl ihracatın 70 bin ton olması hedefleniyor.

Zeynep Çelikkol, Necip Uyanık   | 02.09.2022
Kuru incir ihracatında hedef 70 bin ton

İzmir/Aydın

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda ihracat tarihinin başlangıcını belirlemek için kuru incir ihracatçısı firma temsilcileri, bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir ihracatında Avrupa Birliği ve ABD'nin öne çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin 2021-2022 sezonunda kuru incir ihracatından 241 milyon dolar kazandığını ifade eden Işık, bu sezon da kuru incirde verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurguladı.

Kuru incirin dünyadaki imajının korunması, aflatoksin ve okratoksin gibi kaliteyi düşüren oluşumların önlenmesi için ürünlerin toplama, nakliye ve işlenmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 2022- 2023 sezonu için hedefimiz 70 bin ton ihracat yapmak. İç pazarda da yıllık 5-6 bin ton seviyesinde olan kuru incir tüketimimizi iki katına çıkarmak için çalışacağız. Herkese günlük 2 tane kuru incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Genel kurulda kuru incir ihracatının 7 Ekim'de başlanması kararı alındığı, bu tarihin Ticaret Bakanlığının onayıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.

Tariş alım fiyatlarını artırdı

Tariş Germencik İncir Kooperatifi Başkanı Mustafa Bircan da yaptığı açıklamada, birlik olarak kilogramda 51-55 meyvenin bulunduğu A4 kalitedeki ürünler için 54 liralık alım fiyatı belirlediklerini belirtti.

Ortaklarını enflasyona ezdirmediklerini, fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 90 civarında artış yaptıklarını bildiren Bircan, bu sezon 8 bin ton kuru incir almayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezonda rekoltenin de oldukça iyi göründüğünü vurgulayan Bircan, "Özellikle dış pazarda her yıl artan bir ivmemiz var. Tariş olarak 35 ülkeye kuru incir ihracatı yapıyoruz. Türkiye geneli yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir katma değer yaratılıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki 'tek kelime akımı'na 'Türkiye' paylaşımıyla katıldı
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından onaylandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Kuru incir ihracatında hedef 70 bin ton

Kuru incir ihracatında hedef 70 bin ton

Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı

Diyarbakır'dan Hollanda'ya yıllık 50 bin metrekare temperli cam ihraç ediliyor

Sakarya'da üretilen 'taşınabilir ev'ler 8 ülkeye gönderiliyor

Sakarya'da üretilen 'taşınabilir ev'ler 8 ülkeye gönderiliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor
Bal sektörü yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Bal sektörü yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet