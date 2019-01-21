Küresel piyasalarda Davos'taki zirve bekleniyor

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

İSTANBUL

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı bu yılki zirvesi, yarın İsviçre’nin Davos kasabasında "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump katılmasa da özellikle Çinli yetkililerden gelecek ticaret savaşına ilişkin açıklamaların yatırımcıların odağında olacağı belirtiliyor.

Geçen hafta ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri müzakerelerine yönelik iyimserlik pay piyasalarını pozitif etkilerken, gelişmekte olan ülke varlıklarına da girişlerin olması dikkati çekti. Cuma günü makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallere karşın ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırması ile Dow Jones endeksi yüzde 1,38, S&P 500 endeksi yüzde 1,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ayrıca Avro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'deki toplantısının da izlenmesi gerektiğini söyledi. Brexit konusunda İngiltere Parlamentosunda 29 Ocak'ta yapılacak oylama öncesinde, 29 Mart olarak belirlenen çıkış tarihinin İngiltere'den talep gelmesi durumunda ertelenebileceği açıklamaları sonrası İngiltere'nin tavrı bekleniyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,63, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Analistler, ECB'nin perşembe günkü toplantısında faizler ve para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak son dönemde açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi sonrası Draghi'nin açıklamalarının önemli olacağını kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan 2018'in 4'üncü çeyrek büyüme verisi yüzde 6,4 ile beklentileri karşılasa da 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Verinin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarının Asya piyasalarının gündeminde yer aldığına işaret eden analistler, BoJ'dan faiz değişikliği beklenmediğini söyledi.

Yurt içinde, geçen hafta boyunca alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı 98.455 puandan tamamladı. Haftalık bazda yüzde 7,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97.900 puanın üzerindeki kapanışıyla pozitif görünümün yeni haftaya taşınabileceği sinyalini verdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 100.000 seviyesi olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi



Muhabir: Bekir Gürdamar