İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 değer kazancıyla 98.627,47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 172,59 puan ve yüzde 0,18 artışla 98.627,47 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Cuma günü, 18 Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.662,21 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 primle 98.454,88 puandan tamamladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal