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Ekonomi

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Murat Aslan  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İstanbul

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

Bu durum altının ons fiyatında da yükseliş eğiliminin devam etmesine yardımcı oluyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2.066 dolarla önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Kızıldeniz'deki gelişmeler ise petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,9 artışla yeniden 80 doların üzerine tırmanırken, yeni günde de yüzde 0,3 değer kazancıyla 80,7 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında dün bu gelişmelerle Nasdaq endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün de tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsaları yeniden açılacak.

Asya pay piyasalarında, yeni günde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'den gelen haber akışı risk iştahını destekliyor.

Buna göre, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması Asya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde endeksleri yukarı taşırken, Çin hükümetinin oyun sektörüne yönelik kısıtlamaları gevşetebileceği haberi de söz konusu eğilimde etkili oluyor.

Bununla birlikte ülkede açıklanan sanayi karlılığı yıllık olarak baz etkisiyle birlikte yüzde 29,5 artarken, ülkede ekonomik aktivitenin yeninden güçlenmeye başlamış olabileceği beklentilerini ortaya çıkardı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) geçen hafta yaptığı toplantıya ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin negatif politika faizinden dönüş konusunda acele etmeye gerek olmadığını vurgulaması da dikkati çekti.

Tutanakların yayınlanmasıyla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğiliminde hareket ederken, dolar/yen paritesi sınırlı da olsa yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 7.299,33 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 29,0976'dan günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,3430 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 6.850 puanın destek, 7.350 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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