Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen güvercin mesajlarla pozitif seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün bir konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta olduğu gibi piyasalara güvercin mesajlar vermeye devam etti. Powell, faiz artırımı konusunda sabırlı ve esnek olacaklarını belirterek, gelişmeleri izleyip ona göre politika belirleyeceklerini ifade etti. Powell'ın konuşması ve ticaret savaşına ilişkin iyimserlikle alış ağırlıklı bir seyir izleyen borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Dolar endeksi ise 95,04 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak, 95,0-95,5 bandında dengelendi.

Analistler, ABD'de 20 gündür kapalı olan federal hükümet ile ilgili gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kasabasına yapacağı seyahati iptal etmesi ve gerekirse ülke genelinde acil durum ilan edebileceğini söylemesinin ardından gözlerin Demokratlardan gelecek açıklamalara çevrildiğini söyledi. Hükümetin kapalı olması ve Fed'in güvercin mesajlarının doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu dile getiren analistler, bu süreçte makroekonomik verilerin öneminin arttığını ifade etti.

Avrupa tarafında, devam eden küresel risk iştahı ile pay piyasalarının büyük çoğunluğunda alıcılı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının tutanaklarında ekonomik aktiviteye yönelik risk değerlendirmelerinin aşağı yönlü olduğu kaydedildi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün önceki kapanışının hemen üzerinde 91.196 puandan günü tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,24 değer kaybederek 5,4187'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4280'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

16.30 ABD, aralık ayı TÜFE



Muhabir: Bekir Gürdamar