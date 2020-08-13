Euro
8.71
Dolar
7.36
BIST 100
1,111.75
Altın
1,929.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Küresel petrol arzı temmuzda arttı

Küresel petrol arzı, temmuzda bir önceki aya göre 2 milyon 500 bin varil artarak günlük 90 milyon varil oldu.

Gülşen Çağatay   | 13.08.2020
Küresel petrol arzı temmuzda arttı

Ankara

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) temmuz ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 200 bin varil artışla 23 milyon 750 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi temmuzda günlük 28 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 1 milyon 240 bin varil artışla 61 milyon 200 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 2 milyon 500 bin varil artışla 90 milyon varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de geçen yıla oranla günlük 8 milyon 100 bin varil azalışla günlük 91 milyon 900 bin olacağı tahmin ediliyor.

IEA, söz konusu azalışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde havacılık sektörünün küçülmesi olduğunu belirtiyor.

Petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 500 bin varille Amerika ve 14 milyon 500 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 812 bini geçti
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de Kovid-19 tespit edildi
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

Benzer haberler

Küresel petrol arzı temmuzda arttı

Küresel petrol arzı temmuzda arttı

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda arttı