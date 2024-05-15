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Ekonomi

Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 200 bin varil azalarak 102 milyon varile gerilediğini bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü

Ankara

IEA'nın nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 530 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 310 bin varil azalarak 69 milyon 560 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 200 bin varil azalarak 102 milyon varile düştü.

Rapora göre, Kanada'daki bakım çalışmalarının üretimi azaltması ve Rusya'nın OPEC+ üretim kesintilerini kısmen yerine getirmesi nedeniyle küresel petrol arzı düştü.

IEA, küresel petrol talep tahminini düşürdü

IEA, bu yıla yönelik küresel petrol talebi tahminini geçen ayın raporuna kıyasla günlük 140 bin varil düşürdü. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 100 bin varil artışla 103 milyon 200 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Talep tahminindeki düşüşte, yılın ilk çeyreğinde OECD ülkelerinden ve özellikle Avrupa'dan gelen zayıf talep etkili oldu. OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 200 bin varil azalarak 45 milyon 600 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 57 milyon 500 bin varil, gelecek yıl 1 milyon 300 bin varil artışla 58 milyon 800 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 104 milyon 300 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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