Dolar
32.90
Euro
35.85
Altın
2,384.09
ETH/USDT
3,123.70
BTC/USDT
58,221.00
BIST 100
10,927.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılıyor
logo
Ekonomi

Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Firdevs Yüksel  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

İstanbul

IEA'nın mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak 27 milyon 60 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 640 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 130 bin varil altında gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 280 bin varil artarak 70 milyon 260 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 varile yükseldi.

Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışta Brezilya, Kanada ve Kazakistan'daki petrol sahalarındaki bakım çalışmalarının ardından üretimin toparlanması etkili oldu.

Küresel petrol talep tahmini

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 974 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 630 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 962 bin varil artış tahmin etmişti.

Bu yıl talepteki artışın OECD dışı ülkelerinden gelmesi, zayıf ekonomik büyüme, daha fazla verimlilik ve elektrikli araçlara yönelimin talebi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Buna göre, OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 67 bin varil artarak 57 milyon 506 bin varil olacağı öngörülüyor. OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 93 bin varil azalışla 45 milyon 557 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 979 bin varil artışla yaklaşık 104 milyon 41 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi
Rekabet Kurulu, Google hakkındaki soruşturmada cezaya gerek görmedi
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Doğurganlık hızındaki düşüş alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Benzer haberler

Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

Küresel petrol arzı haziranda günlük 150 bin varil arttı

OPEC'in petrol üretimi haziranda günlük 80 bin varil azaldı

ABD, bu yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Rusya: Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi

Rusya: Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi
KAPSARC Başkanı Alajlan: Enerji sektörüne yönelik yaptırımların yaygınlaşmasıyla ticaret şeffaf olmayan alanlara kaydı

KAPSARC Başkanı Alajlan: Enerji sektörüne yönelik yaptırımların yaygınlaşmasıyla ticaret şeffaf olmayan alanlara kaydı
BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı

BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet