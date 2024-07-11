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Ekonomi

Buğdayda ithalat yasağı 15 Ekim'den önce kaldırılmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "15 Ekim'e kadar olan ithalat yasağı, hasat döneminin bitmesi, üreticilerimizin ürünlerinin ticarete konu edilmesi sürecinden önce kesinlikle esnetilmeyecek." dedi.

Mustafa Çalkaya, Mehmet Can Toptaş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Buğdayda ithalat yasağı 15 Ekim'den önce kaldırılmayacak

Ankara

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat alım politikaları kapsamında dış ticaret tedbirleri alındığını söyledi.

Söz konusu tedbirlerle hasat döneminde üreticilerin menfaatlerinin korunmasını amaçladıklarını dile getiren Güldal, "Bunlardan birisi 15 Ekim'e kadar hububat ithalatının yasaklanması şeklindeydi. Bu süreç devam ediyor. Hiçbir şekilde buğday ve arpa ithal etmiyoruz. Son günlerde sektörde bu tarihin öne çekildiğine yönelik birtakım söylentiler olduğunu biliyoruz. 15 Ekim'e kadar olan ithalat yasağı, hasat döneminin bitmesi, üreticilerimizin ürünlerinin ticarete konu edilmesi sürecinden önce kesinlikle esnetilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Güldal, önceki dönemlerde Türkiye'nin içerdeki arz güvenliğini temin etmek için ihracat kısıtlamaları getirildiğini anımsatarak, "2024 hasat döneminde bu ihracat kısıtlamalarını kaldırdık. Hububatta ihracata izin veriyoruz. Yaklaşık 300 bin ton makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa olarak son 1 ayda ihracatımız gerçekleşti. Üreticilerimizin korunması açısından önemli ve değerlidir." diye konuştu.

Yerli buğdaydan un ihracatının da kısıtlandığını anlatan Güldal, bu kısıtlamanın da şu an kaldırıldığını söyledi. Güldal, buğdaydan un yaparak yurt dışına, herhangi bir ithalat gerekliliği olmadan ihracat yapabilme olanağı getirildiğini kaydetti.

"Arz fazlası ürünümüzün yurt dışına gitmesine imkan veriyoruz"

Güldal, söz konusu süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Makarnalık ve ekmeklik buğdayda ve arpada ülkemizin menfaatlerini koruyacak fiyatlarla yurt dışına satışlar gerçekleşiyor. İhracat kısıtlarının esnetilmesinde herhangi bir tarih yok. Geçen sene de kısmen yapmıştık. Türkiye'de arz güvenliğini tehdit etmeyecek boyuta ulaşmadan kesiyoruz. Arz fazlası ürünümüzün yurt dışına gitmesine imkan veriyoruz. Bu miktara ulaştığımızda ihracat sınırlaması getirmiş oluyoruz."

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