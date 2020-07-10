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Ekonomi

Küresel petrol arzı 9 yılın en düşüğünde

Küresel petrol arzı, günlük 86 milyon 860 bin varil oldu ve son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Övünç Kutlu   | 10.07.2020
Küresel petrol arzı 9 yılın en düşüğünde

Ankara

Küresel petrol arzı, haziranda bir önceki aya göre 2 milyon 390 bin varil düşerek günlük 86 milyon 860 bin varil oldu ve son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 900 bin varil azalışla 22 milyon 190 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi haziranda günlük 27 milyon 190 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde 470 bin varil azalışla 59 milyon 670 bin varile geriledi.

Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 2 milyon 390 bin varil düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre de günlük 13 milyon 400 bin varil azalışla 86 milyon 860 bin varile geriledi. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Küresel petrol arzındaki düşüşte, Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin petrol üretimlerini düşürmeleri etkili olurken, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de de üretimin azalması dikkati çekti.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 7 milyon 900 bin varil azalacağı, gelecek yıl ise günlük ortalama 5 milyon 300 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Talepte bu yıl öngörülen azalışta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ve kısmi karantinalar sebebiyle dünya genelinde ekonomik belirsizliklerin artması ve petrol tüketiminin zayıf kalması etkili oldu.

Bu yıl petrol talebinde 33 milyon 700 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bunu 28 milyon 900 bin varille Amerika ve 13 milyon 500 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

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