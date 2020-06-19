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Dünya

OPEC, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı düzenledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün açıklamasında, "Petrol piyasasının istikrara kavuşması ve yeniden denge sağlanması için tüm üye ülkelerin üretim kesintisine yüzde 100 oranında uyması çok önemli." denildi.

Aşkın Kıyağan,Övünç Kutlu   | 19.06.2020
OPEC, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı düzenledi

Viyana

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol piyasasının durumunu ve üye ülkelerin ham petrol üretim kesintilerini incelemek amacıyla Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, dün akşam sona eren 19'uncu JMMC toplantısında, 6 Haziran'da OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik petrol üretim kesintisini haziran sonundan temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldığı hatırlatıldı.

''OPEC+'' adıyla bilinen grubun mayıs ayında toplam üretim kesintisi miktarını yüzde 87 oranında yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol piyasasının istikrara kavuşması ve yeniden denge sağlanması için tüm üye ülkelerin üretim kesintisine yüzde 100 oranında uyması çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, mayıs ayında kotalarının üzerinde üretim yapan Irak ve Kazakistan'ın temmuz, ağustos ve eylül aylarında daha fazla kesinti yapmak için planlarını JMMC'ye sunduğu belirtilirken, kotalarının üzerinde üretim yapan diğer ülkelerin ise 22 Temmuz'a kadar planlarını sunacağı kaydedildi.

Ayrıca, OPEC üyelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Oman'ın bu ay için toplam petrol üretimlerinde gönüllü olarak günlük 1,2 milyon varillik kesinti yapacağı bildirildi.

OPEC'in bir sonraki JMMC toplantısı 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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