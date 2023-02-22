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Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 3,3 düştü

Küresel ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 145,3 milyon ton oldu.

Bahattin Gönültaş   | 22.02.2023
Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 3,3 düştü

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azalarak 145,3 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin, yüzde 2,3 artarak 79,5 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 6,9 azalarak 7,2 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 10,2 azalışla 2,9 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 6,8 düşüşle 6,5 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 2,6 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,9 azalarak 5,8 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 27,7 artarak 2,7 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

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