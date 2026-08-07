Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel gıda fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,6 artışla temmuzda 131,1 puana yükseldi. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki kısmi gerilemeyle dengelense de küresel gıda fiyatları temmuzda 131,1 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan, gıda fiyatları, Mart 2022'de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 18,2 altında seyrediyor.

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 3,4 ve yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 113,8 puan oldu. Küresel buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5,8 ve yıllık bazda yüzde 9,9 yükseldi. Karadeniz'deki ihracat akışında kesintilerin sürmesi ve ihracat yapısına yönelik hasarlar nedeniyle artan arz endişeleri, fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

Küresel mısır fiyatları da ABD'nin bazı bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda aylık bazda yüzde 3,6 arttı.

Bitkisel Yağ Endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 195,7 puan olurken Haziran 2022'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Palm ve soya yağı fiyatlarında devam eden artış, küresel bitkisel yağ fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

Şeker Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puan oldu ancak fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha düşük kaldı. Aylık bazdaki yükseliş Avrupa Birliği'ndeki mahsul verimlerine yönelik uzun süreli sıcak ve kurak havanın olası etkileri ile Asya'daki başlıca üretici ülkelerdeki üretim beklentilerinde El Nino koşullarının etkili olabileceğine ilişkin endişelerden kaynaklandı.

Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,8 düşüşle 127,7 puan olurken, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Temmuzdaki düşüş, bu yıl et fiyatlarında görülen ilk aylık düşüş oldu.

Süt Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 24,8 gerileyerek 116,2 puan oldu. Süt fiyatlarında nisandan beri görülen düşüş eğilimi temmuzda da devam etti.