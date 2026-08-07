TRT Belgesel'in yeni yapımı "Hasat Vakti"nin ilk bölümü 9 Ağustos'ta yayınlanacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 10 bölümden oluşan belgesel serisi, Karadeniz'in dik yamaçlarından Çukurova'nın verimli ovalarına uzanan üretim serüvenini ekrana taşıyacak.

Belgeselde, Karadeniz'in çay ve fındık bahçelerinden Ege'nin zeytinlikleri ve üzüm bağlarına, Çukurova'nın pamuk tarlalarından Trakya'nın ayçiçeği ekim alanlarına kadar Türkiye'nin farklı coğrafyalarındaki tarımsal üretim süreçleri ele alınacak.

Her bölümde bir tarım ürününün tohumdan hasada uzanan yolculuğunun anlatılacağı seride, çiftçilerin yaşam öyküleri, üretim süreçleri ve doğayla kurdukları ilişki de izleyiciye aktarılacak.

İlk bölümü 9 Ağustos pazar günü saat 20.00'de TRT Belgesel ekranında yayınlanacak programda, Amasya'daki bamya hasadı işlenecek.

Her pazar aynı saatte yayınlanacak serinin ilerleyen bölümlerinde Tekirdağ'da ayçiçeği, Çanakkale'de çeltik, Rize'de çay, Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk, Artvin'de zeytin, Kastamonu'da kestane ve Elazığ'da üzüm hasadı ele alınacak.

"Hasat Vakti", Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarımsal üretim kültürünü ve üreticilerin emeğini belgesel formatında izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.