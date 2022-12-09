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Ekonomi

Küresel ekonominin aktörleri "1+6 Diyaloğu"nda buluşuyor

Çin ile 6 uluslararası ekonomik örgütün yöneticilerini bir araya getiren "1+6 Yuvarlak Masa Toplantısı", Anhui eyaletinin Huangshan şehrinde gerçekleştirilecek.

Emre Aytekin   | 09.12.2022
Küresel ekonominin aktörleri "1+6 Diyaloğu"nda buluşuyor

Pekin

Bugünkü toplantıya, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 çerçevesinde kurulan Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB) başkanları ve direktörleri katılıyor.

Li, dün toplantı için Çin'e gelen Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, IMF Genel Direktörü Kristalina Georgieva, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile ikili görüşmeler yaptı.

Çin Başbakanı Li, Malpass ile görüşmesinde, Çin'in makro ekonomik politikalarının koordinasyonu, küresel ekonomi yönetiminin geliştirilmesi ve dünya ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için Dünya Bankası ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının etkisine karşı Çin'in istihdamını, fiyat istikrarını koruduğunu, temel ekonomik göstergeleri makul seviyede tutmayı başardığını ifade eden Li, önceki gün duyurulan salgın tedbirlerinde yeni yaklaşımların uygulanmaya başlanmasıyla ekonomik büyümenin istikrarlı şekilde artmasını beklediklerini ifade etti.

Li, Kovid-19 tedbirleri ile ekonomik ve sosyal gelişimi daha iyi koordine ederek günlük yaşamın ve üretimin kesintisiz devamını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Reform ve dışa açılma politikasına bağlıyız"

IMF Direktörü Georgieva ile görüşmesinde, G20'nin Borç Erteleme Girişimi'ne katılacağını aktaran Li, adil ve eşit bir borç yapılandırması için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Başbakanı Li, Çin'in reform ve dışa açılma politikasına bağlı olduğunu, barışçıl kalkınma çizgisini sürdüreceğini belirterek, imalat sektörünün yanı sıra hizmetler sektörünü de daha fazla dışa açacaklarını, uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için yuanın değerindeki dengeyi koruyacaklarını dile getirdi.

IMF Başkanı da Çin'in Kovid-19 politikasında dengeyi ayarlamaya yönelik yeni yaklaşımını takdir ettiklerini, bunun küresel ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

"Çok taraflı ticaret sistemini destekliyoruz"

Li, DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüşmesinde ise Çin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini, 2001'de örgüte üye olmasından bu yana sorumluluklarını yerine getirerek hem ülke kalkınmasına hem de dünya ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.

Okonjo-Iweala da Çin'in çok taraflı ticaret sistemindeki yapıcı rolünü takdir ettiklerini vurgulayarak, ekonomik bağların koparılmasının, tedarik zincirlerinin kesilmesinin dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin gelişimine zarar vereceğini belirtti.

Küresel ekonomi yönetimi ve kalkınmada iş birliği

Başbakan Li, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüşmesinde, OECD'nin uluslararası kalkınma politikalarındaki yol gösterici ve koordine edici rolünü överek, küresel ekonomi yönetiminde reform, yeni kalkınma perspektiflerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla ortak mücadele için birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Cormann da Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmada, yoksullukla mücadeledeki kayda değer başarı sağladığına dikkati çekerek, Pekin ile küresel ekonominin yönetimi ve kalkınma alanında daha yakın işbirliği yapmayı umduklarını kaydetti.

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