Dolar
34.36
Euro
36.51
Altın
2,606.85
ETH/USDT
3,170.20
BTC/USDT
87,669.00
BIST 100
9,210.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğday ve arpada ekim döneminin yağışların etkisiyle ileriye kaydığını belirterek, kuraklık nedeniyle birçok çiftçinin hububat ekimi yapamadığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

Ankara

Bayraktar, yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İklim değişikliğinin, yağış rejiminde değişikliğe, doğal afetlere, sıcaklık artışına ve kuraklığa neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu durumun olumsuz etkilerinin en fazla tarım sektöründe hissedildiğini bildirdi.

Bayraktar, tarımsal aktivitelerin iklim şartlarına doğrudan bağlı olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliği, kalite ve verim düşüklüğüne, üretim maliyetlerinin artmasına, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşullarına, meteorolojik olaylarda artışa, bitki hastalık ve zararlılarında artışa, ekolojik alanlarda kaymaya, bitkisel çeşitliliğin azalmasına ve kültürel işlemlerde sorunlara neden oluyor. Kısacası iklim değişikliği, dünyada nüfusun artmasıyla beraber sağlıklı gıdaya ve suya ulaşımı zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su döngüsü üzerinde olacağının altını çizen Bayraktar, ülkede nüfus artışının etkisiyle kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını ifade etti.

Bayraktar, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sulamada yatırımların bitirilmemesi ve etkinliğin sağlanamaması bir diğer yapısal sorunlarımızın başında geliyor. Sürdürülebilir bir tarımsal üretimde su olmazsa olmazdır. Halen 1,4 milyon hektar alanda sulama altyapısı tamamlanmadı. Sulamaya açılacak her metrekare tarım arazisi ülkemizin menfaatine olacaktır. Hükümetin sulama yatırımlarına yönelik çalışmalarını destekliyoruz. Sulama kanallarının yenilenmesi ve kanallarda kapalı sisteme geçilmesi şarttır. Çiftçilerimize su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini kurabilmeleri için teşvik ve krediler artırılmalıdır."

"Yaz mevsiminde yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 30 azaldı"

Dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışların, kuraklık afetinin sıklığını ve şiddetini artırdığını vurgulayan Bayraktar, "Tarımın yer üstü ve yer altı su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle kuraklık, tarımsal ekonominin birçok sektörünü etkileyen karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarımda su vazgeçilmezdir. Kuraklık, tarımsal ürünlerin verimliliğini etkilediği gibi gelir seviyesi daha fazla ürünlerin ekiminden de çiftçilerimizi uzaklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yaz mevsiminde yağışların normaline göre yüzde 9, geçen yıla kıyasla yüzde 30 azalma gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buğday ve arpada ekim dönemi ileri tarihlere kaydı. Bu sezon da bölgelere göre değişmekle birlikte, yağışların ekim ayında istenilen seviyede olmaması ve bazı bölgelerde çok geç gelmesi nedeniyle ekilişler 20 gün ile 1 ay kadar ileri kaydı. Kuraklık nedeniyle birçok çiftçimiz hububat ekimi yapamadı."

Ülke olarak modern uygulamalara geçiş için hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Bayraktar, alınacak önlemlerin su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grev yapan işçiler ile Maltepe Belediyesi anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, en somut adımı atan ülke Türkiye'dir
Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt seferler başladı
İndirimli seyahatten 745 binden fazla emekli yararlandı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi

Ekvador'da kuraklık nedeniyle 12 saate varan elektrik kesintileri olacak

Kuraklık, coğrafi işaretli Finike portakalında verim kaybına neden oldu

Trakya çiftçisinin gözü gökyüzünde, kulağı meteorolojik raporlarda

Trakya çiftçisinin gözü gökyüzünde, kulağı meteorolojik raporlarda
Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Karaman'da su seviyesi düşen barajdaki balıkların bir kısmı telef oldu

Karaman'da su seviyesi düşen barajdaki balıkların bir kısmı telef oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet