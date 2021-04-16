Euro
9.68
Dolar
8.08
BIST 100
1,408.02
Altın
1,763.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak

30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Tolga Yanık   | 16.04.2021
Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

30 Nisan'da yürürlüğe girecek

Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi
Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi

Benzer haberler

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği yayımlandı

Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Damızlık düve yetiştiricilerinden destekleme kapasitesinin altına düşenlere taahhüt süresini artırma imkanı

Damızlık düve yetiştiricilerinden destekleme kapasitesinin altına düşenlere taahhüt süresini artırma imkanı
Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek

Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek