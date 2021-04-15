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Ekonomi

ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,53'e kadar düştü

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından yüzde 1,53 seviyelerine kadar geriledi.

Dilara Zengin   | 15.04.2021
ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,53'e kadar düştü

Washington DC

Enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile son dönemde yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri, düşüş eğilimi kaydetti.

Hafta başında yüzde 1,70'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin ardından yüzde 1,53'e kadar geriledi.

Amerikan tahvillerine yönelik talebin arttığı anlamına gelen bu gelişmede, tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada 576 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, birçok Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesinin 2024'e kadar faizlerde artış öngörmediğini aktarmıştı.


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