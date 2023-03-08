Kripto ekosistemi kadınlara fırsatlar sunuyor
Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "Umuyorum ki Blockchain dünyasında her geçen gün çok daha fazla kadın göreceğiz. Türkiye'deki bu önemli potansiyeli daha da artırmak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, kadınların blokzincir dünyasındaki varlığının her geçen gün arttığını belirterek, "Binance Türkiye olarak önümüzdeki günlerde kadınlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak, finansal okur yazarlığın artmasına yönelik yalnızca kadınlarımıza özel olacak projelerimizi açıklayacağız." dedi.
Eldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan depremlerindeki kayıplar nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Depremden etkilenenlere yardım etmek için hem küresel organizasyonları hem de Türkiye ekibi olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Eldoğan, tamamı direkt Binance tarafından yaklaşık 94 milyon lira (5 milyon dolar) değerindeki bağışı kullanıcıların hesaplarına doğrudan hızlıca ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Ayrıca yardım kolları Binance Charity üzerinden dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından bağış toplanan bir fonlama kampanyası başlattıklarını dile getiren Eldoğan, "Bu adrese ulaşan bağışlar, depremden etkilenen tüm bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. İçerisinde yer aldığımız Blockchain ekosisteminin dayanışma durumlarında da hızlı bir çözüm olduğunu hem Binance kapsamında hem de ekosistem içerisinde yer alan diğer oluşumların deprem yardımları çalışmalarıyla görmüş olduk." diye konuştu.
"Türkiye'de istihdamımızı artırdık"
Binance'ın ana felsefelerinden birisinin özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş hayatında kadınları daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Eldoğan, şöyle konuştu:
"Böylelikle bulunduğumuz her alanı güçlendirdiğimiz gibi tüm alanlara önemli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Diğer küresel ölçekli firmalara kıyasla Binance'ın kadın çalışan oranının çok yüksek olduğunu belirtmek isterim. Web3 ve B gibi yeni bir alanda özellikle Türkiye'de bu alanda çalışmaktan gurur duyuyorum. Ülkemizin bu alanda lider olmasını sağlamak ve perçinlemek için elimden geleni yapıyorum. Tüm kullanıcılarımız ile birlikte direksiyonda olmak, sorumluluk bilinciyle hareket ederek her gün daha iyi ne yapabilirim düşüncesiyle çalışmak beni motive ediyor. Umuyorum ki Blockchain dünyasında her geçen gün çok daha fazla kadın göreceğiz. Blockchain, Web3 ve kripto gibi kavramlar çok yeni kavramlar olmalarına karşın Türkiye'de hızla karşılık buldu. Biz de Türkiye'deki bu önemli potansiyeli daha da artırmak için heyecanlıyız. Web 3.0 sürecinde paradigma değiştiren bir şirket olarak Türkiye'de bu konuya öncülük ediyoruz."
Bu alanda lider bir şirket olarak özellikle son 2 yılda Türkiye'deki istihdamlarını artırdıklarını vurgulayan Eldoğan, "Binance'ın temel değerlerinde olduğu gibi, işin pazarlama tarafını koordine eden bir kadın yönetici olarak şirketimizin güven esaslarına dayanarak çalışmalar gerçekleştirmesi ve topluluğumuzun ihtiyaçlarını esas alarak oluşturduğumuz projelerin hayata geçtiğini görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.
"Ekosisteme her geçen gün gelişiyor"
Harika Eldoğan, Binance olarak, 5 yıl önce kullanıcı odaklı bir vizyonla başlattıkları "paranın özgürlüğü" yaklaşımını her geçen gün bir adım ileriye taşıdıklarına işaret etti.
Sadece bir "kripto varlık borsasından" ibaret olmadıklarını ifade eden Eldoğan, "Kripto varlık borsası olma kısmı Binance'ın yaptığı işlerden sadece birisi. Binance olarak bir blokzincir ekosistemi inşa ettik ve bu ekosisteme her geçen gün yatırım yaparak gelişim kaydediyoruz." dedi.
Kendilerini bir teknoloji şirketi olarak tanımladıklarını dile getiren Eldoğan, "Ekosistemimiz içinde bu alandaki eğitimi destekleyen Binance Akademimiz, sektör araştırmalarının yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük inisiyatiflerinin gerçekleştiği Binance Charity gibi birçok alanda girişimlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla amacımızı blokzincir teknolojisini toplumun yararına kullanabilecek yeni alanlar bulmaya ve geliştirmeler yapmaya devam etmek olarak belirtebiliriz." ifadelerini kullandı.
Genç kadınlara tavsiyeler
Blokzincir ekosisteminde ve kripto dünyasında kadın yatırımcıların arttığını gözlemlediklerini ve bunun daha da artmasını dilediklerini anlatan Eldoğan, her dönemin yeni fırsatlar getireceğinin bilincinde olduklarını söyledi.
Kadınların da finansal özgürlük yolunda yeni fırsat alanlarını değerlendirmelerini ve bu alanlarda gelişimlerini desteklediklerini vurgulayan Harika Eldoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Blockchain dediğimizde birden fazla disiplini içinde barındıran bir teknolojiden söz ediyoruz. Bu dünya içerisinde sadece yazılımcı veya yatırımcı olarak yer alınmıyor. Kadınlar aynı zamanda finans, pazarlama, analiz, strateji gibi alanlarda da faaliyet gösterip ekosistemi güçlendirebilecek çalışmalar gerçekleştirebilirler. Sizin aracılığınız ile bugüne özel bir mesaj vermek isterim. Binance Türkiye olarak önümüzdeki günlerde kadınlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak, finansal okur yazarlığın artmasına yönelik yalnızca kadınlarımıza özel olacak projelerimizi açıklayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.