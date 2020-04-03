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Ekonomi, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı

Süresi gelen araç muayenesini 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 günde yapabilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.04.2020
Kovid-19 nedeniyle araç muayene süreleri uzatıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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