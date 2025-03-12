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Ekonomi

KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na bugüne kadar 14 bin işletme başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ'nin, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğunu bildirdi.

Zeynep Duyar  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na bugüne kadar 14 bin işletme başvurdu

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Programla emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ'lerin yanında olduklarına işaret eden Kacır, "İşletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz desteğe bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvuru yaptı. Üretimi ve istihdamı desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üst limit 7 milyon 470 bin lira

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuruları geçen ay alınmaya başlanan programla, KOBİ'lerin istihdamını koruması ve sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Programla, emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 2024'ün son 3 ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025'te koruması durumunda, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği sağlanıyor. Programa başvuran 249 çalışanı olan bir işletmeye, üst limiti 7 milyon 470 bin lira olacak şekilde destek sağlanıyor.​​​​​​​"

Son başvuru tarihi 31 Mart olan programın detaylarına "www.kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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